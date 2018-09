Trasporti: il Corridoio mediterraneo sarà ultimato nel 2021 Impegno Madrid per tracciato alta velocità tra Algeciras-Francia

(ANSAmed) - MADRID, 28 SET - Il Corridoio Mediterraneo si trova "nella retta finale" e sarà una realtà nel 2021. Lo ha annunciato il ministro spagnolo delle infrastrutture, José Luis Abalos, nel corso di un incontro con 1.400 imprenditori convocato dalla Asociación Valenciana de Empresarios (Ave) al Palazzo dei Congressi di Catalogna, a Barcellona. La linea di alta velocità sul versante mediterraneo, destinata al trasporto merci e passeggeri, che collegherà lungo 1.300 km l'Andalusia, Murcia, la Comunità Valenciana e la Catalogna con la frontiera francese e l'Europa, nel progetto iniziale doveva essere ultimata nel 2016. Ma la difficile congiuntura economica degli ultimi anni ha portato la Spagna a frenare l'attuazione del programma di interventi. Abalos, citato dai media, ha assicurato che l'importante infrastruttura europea ha ricevuto "una forte spinta tecnica" dall'attuale governo socialista, con la copertura finanziaria delle opere, e che entrerà in servizio nel 2021 sul tracciato standard fra Algeciras e la Francia, con tre anni di anticipo sul 2025, l'anno di completamento indicato dopo l'ennesimo rinvio deciso dal precedente esecutivo. Il ministro ha rilevato che si tratta di un'opera di "dimensione nazionale", di cui beneficia l'intero Paese poiché contribuisce "alla coesione sociale dei territori" e alla competitività in Europa delle imprese iberiche. Allo stesso tempo, il Corridoio mediterraneo cambierà la fisionomia della penisola, ha indicato Abalos, in quanto a fronte dell'attuale organizzazione "radiale", con Madrid come epicentro, realizzerà "un'altra idea della Spagna, più interconnessa e integrata grazie alle infrastrutture". Al 31 maggio scorso, secondo fonti ufficiali citate dal quotidiano economico Cinco Dias, erano stati realizzati investimenti per 14, 224 miliardi di euro nel Corridoio, pari al 39% dei 23,363 previsti complessivamente per l'infrastruttura. L'incontro di ieri a Barcellona è stato indetto dall'Asociacion Valenciana de Empresarios al termine della campagna 'Quiero corredor' (Voglio il corridoio, ndr), avviata due anni fa e portata in 9 città spagnole per evidenziare la necessità dell' importante infrastruttura e ottenere l'impegno delle amministrazioni pubbliche a ultimarla. (ANSAmed).