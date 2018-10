Turchia: partito primo volo da nuovo Aeroporto di Istanbul Diretto alla capitale Ankara, parte maxi-opera voluta da Erdogan

(ANSAmed) - ISTANBUL, 31 OTT - È decollato con direzione Ankara e 340 persone a bordo il primo volo dal nuovo Aeroporto di Istanbul, inaugurato lunedì dal presidente turco Recep Tayyip Erdogan in concomitanza con la Festa della Repubblica. Lo scalo, che rappresenta una delle grandi opere cruciali per i governo turco e ha una capacità potenziale dichiarata di 90 milioni di passeggeri annui, funzionerà a scartamento ridotto fino alla fine dell'anno, quando tutti i voli commerciali vi saranno trasferiti da Ataturk, l'altro aeroporto sulla sponda europea di Istanbul, attualmente il più grande del Paese. Al momento, oltre ad alcuni voli interni, in questo periodo di transizione servirà Cipro Nord e la capitale azera Baku. A regime, entro un decennio, l'Aeroporto di Istanbul - questo il nome ufficiale - punta a essere il più grande del mondo, con una capacità di 150-200 milioni di passeggeri all'anno.