Israele: il ministro dei Trasporti Katz va in Oman

TEL AVIV - Il ministro dei Trasporti e dell'Intelligence Israel Katz (Likud) partirà oggi - via Giordania - per l'Oman dove nei prossimi giorni parteciperà ad un convegno internazionale sui trasporti. La sua visita segue di una settimana quella condotta in Oman dal premier israeliano Benyamin Netanyahu.



Katz, ha riferito la radio statale, sarà accompagnato da alti funzionari del ministero dell'Intelligence. Secondo i media israeliani egli intende fra l'altro illustrare un progetto che ha definito 'Rotaie per la pace'. Esso consiste nel collegare la rete ferroviaria di Israele e quella della Giordania alle ferrovie saudite e, con esse, ad altri Paesi sunniti della regione nel tentativo di rafforzare le loro economie e la stabilità politica. Secondo Katz, la realizzazione del progetto dovrebbe fra l'altro aiutare l'economia della Giordania e anche quella dei palestinesi della Cisgiordania che beneficerebbero sia di uno sbocco al porto di Haifa sia di collegamenti terrestri, di merci e persone, con il mondo arabo.