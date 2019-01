Israele: Eilat, prossima apertura 'aeroporto Ramon' Funzionerà anche in condizioni meteo avverse

(ANSAmed) - TEL AVIV, 21 GEN - Dopo cinque anni di lavori, un nuovo aeroporto sarà inaugurato questa settimana 20 chilometri a nord di Eilat (mar Rosso). Sostituirà gradualmente l'aeroporto di Eilat, per i voli interni, e quello di Uvda, utilizzato finora per voli low-cost dall'estero. Nella costruzione dell' 'aeroporto Ramon' sono stati investiti 1,8 miliardi di shekel (oltre 430 milioni di euro). E' 100 volte più grande dell'aeroporto di Eilat e, secondo la stampa, sarà in grado di funzionare anche in condizioni meteorologiche avverse grazie alle moderne apparecchiature di cui è dotato. Il nuovo aeroporto è stato dedicato ad Ilan Ramon - l'astronauta israeliano morto nel 2003 nel disastro della navicella spaziale Columbia - e al figlio Assaf Ramon, morto nel 2009 durante una esercitazione dell'aviazione militare israeliana. (ANSAmed).