Oltre 22 milioni di passeggeri negli scali marocchini In crescita turismo +8%, Casablanca l'aeroporto più trafficato

(ANSAmed) - RABAT, 23 GEN - In totale, oltre 12 milioni di turisti sono entrati in Marocco nel 2018 (+8% rispetto al 2017), ma il traffico aereo ha contato in totale 22.534.000 passeggeri, secondo i dati dell'Onda, l'Ufficio nazionale degli Aeroporti.



Questa mattina, il re del Marocco ha inaugurato il nuovo terminal dell'aeroporto Mohammed V di Casablanca. Con un investimento di 1.585 miliardi di dirham, lo scalo diventa hub per tutta l'Africa e raddoppia la sua potenzialità con una capacità di 14 milioni di passeggeri l'anno. Gli oltre 76 mila metri quadrati di superficie infatti aggiungono 8 posti di sosta per i velivoli di cui 3 per gli aerei di grande capacità e uno dedicato all'Airbus 380. Pur essendo lo scalo più trafficato del Marocco, sono in controtendenza gli aeroporti più piccoli quelli che crescono: a fronte di una crescita 4% , con un totale di 9.732.044 passeggeri, Agadir segna un incremento del 25% e Ouarzazate del 37.(ANSAmed)