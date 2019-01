Siria: Amman, a breve riprenderanno i voli con Damasco Intensi rapporti commerciali da riapertura valico Nassib

(ANSAmed) - BEIRUT, 28 GEN - Riprenderanno a breve i voli tra Damasco e Amman, in Giordania, dopo sei anni di interruzione a causa della guerra e del congelamento delle relazioni diplomatiche. Dopo aver ripreso intensi rapporti commerciali in seguito alla riapertura del valico frontaliero di Nassib, il regno hascemita ha innalzato nei giorni scorsi il livello della rappresentanza diplomatica con la Siria e si prepara a riaprire l'ambasciata a Damasco.



Citato dai media siriani, il ministro degli Esteri giordano Ayman Safadi ha annunciato oggi l'imminente ripresa dei voli aerei tra i due paesi. Nei giorni scorsi è infatti arrivata una delegazione tecnica giordana per verificare con i colleghi siriani che i requisiti tecnici per il ripristino dei collegamenti aerei siano presenti.(ANSAmed).