Trasporti: accordo per modernizzare rete ferroviaria Kosovo Contratto Infranos-GCF per la prima sezione di 'Rail route 10'

(ANSAmed) - ROMA, 8 FEB - "È un giorno di festa per il Kosovo". Così il primo ministro del Kosovo, Ramush Haradinaj, ha salutato la firma ufficiale del contratto che affida a GCF - Generale Costruzioni Ferroviarie, il rinnovamento della linea ferroviaria del Paese. Un progetto, si legge in una nota, che entro tre anni permetterà di integrare i Balcani con i Paesi dell'Unione Europea.



Il contratto, per un appalto di 78 milioni di euro, è stato siglato da Agron Thaci, amministratore delegato di Infrakos (Kosovo Railways Infrastructure: gestore delle ferrovie) e Edoardo Rossi, Presidente di Generale Costruzioni Ferroviarie.



L'obiettivo è che 'Rail Route 10' - questo il nome del progetto complessivo di rinnovamento ferroviario in cui si inserisce la sezione kosovara - saprà dare un forte impulso allo sviluppo economico di tutta l'area dei Balcani.



"La modernizzazione dell'infrastruttura ferroviaria - ha sottolineato Haradinaj - è un prerequisito per lo sviluppo delle economie della regione ed è di importanza strategica per il Paese. Da oggi inizia la riqualificazione della rete ferroviaria del Kosovo, un nodo importante del collegamento ferroviario dei Balcani occidentali con i paesi dell'Unione Europea".



Il contratto firmato da GCF dà il via alla prima fase di ammodernamento della linea centrale del Paese, sull'asse Nord-Sud Belgrado-Skopje. In particolare si tratta di una sezione di 68 chilometri di binario che si sviluppa dalla stazione della capitale Pristina fino ad Hani i Elezit, cittadina al confine della Macedonia, lungo un percorso piuttosto complesso, caratterizzato dalla presenza di 73 scambi, 33 ponti, un sottopasso e 7 gallerie. I lavori inizieranno a marzo ed entro tre anni consegneranno al Kosovo la prima linea ferroviaria davvero moderna, all'altezza degli standard europei e perfettamente integrata nella rete internazionale. (ANSAmed).