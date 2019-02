Fincantieri: accordo di massima con Abu Dhabi Shipbuilding Intesa in vista di collaborazioni settore navalmeccanica in Eau

(ANSAmed) - TRIESTE, 21 FEB - Fincantieri e Abu Dhabi Shipbuilding (ADSB), gruppo leader negli Emirati Arabi Uniti specializzato nella costruzione, riparazione e refitting di navi militari e mercantili, hanno raggiunto un accordo di massima per esplorare in futuro forme di collaborazione industriale e commerciale nel segmento della navalmeccanica degli Emirati Arabi Uniti. L'annuncio è stato dato oggi nel corso dell'International Defence & Conference (IDEX) 2019 di Abu Dhabi. Maggiori dettagli, informa una nota, saranno stabiliti con la firma - prossimamente - di un Memorandum d'Intesa L'accordo, informa una nota. L'accordo, spiega ancora Fincantieri, rientra nella strategia di sviluppo del Gruppo in Medio Oriente, per promuovere lo sviluppo delle attività locali sia nel comparto della cantieristica navale che in quello dei servizi e attività di post vendita nella regione. In vista dell'intesa, Fincantieri e ADSB costituiranno un gruppo di lavoro per definire e preparare proposte comuni, massimizzando dove possibile il contenuto locale, per i futuri programmi che coinvolgono la Marina emiratina e l'Autorità per le Infrastrutture Critiche e la Protezione Costiera (CICPA), relativi alla costruzione di nuove unità, nonché per le attività di refitting e manutenzione della futura flotta della Marina Militare degli EAU.



Nell'ultimo decennio, ricorda infine la nota, Fincantieri ha consolidato un ottimo rapporto con la Marina Militare degli Emirati Arabi Uniti. Presente sul mercato dal 2008, nel 2013 Fincantieri ha consegnato tre navi costruite nei cantieri italiani del Gruppo: una corvetta classe "Abu Dhabi" di 90 metri di lunghezza e due pattugliatori classe "Falaj 2", tutte operanti all'interno della flotta della Marina degli Emirati Arabi Uniti. Per supportare la manutenzione e la piena operatività delle unità consegnate alla Marina degli Emirati Fincantieri ha poi creato una joint venture, la Etihad Ship Building. (ANSAmed).