Trasporti: Tap guarda a Sud Italia, ecco volo Napoli-Lisbona

NAPOLI - Parte dal 15 giugno il collegamento diretto Napoli-Lisbona di Tap, la linea aerea portoghese, che rafforza così la sua presenza nel sud Italia e il suo network di breve e lungo raggio. Con lo sbarco a Napoli, Tap porta a 6 le città italiane servite, con oltre 16 voli giornalieri e fino a 115 frequenze settimanali. L'Italia rappresenta un importante mercato nei piani di espansione della compagnia, che dopo aver inaugurato lo scalo di Firenze lo scorso anno ora punta su Napoli, entrambe new entry assolute nel network. Il Napoli-Lisbona, una delle 12 nuove tratte in inaugurazione quest'anno, non solo intercetta la domanda del Sud Italia, ma, si legge in una nota della compagnia, s'innesta in un investimento più ampio volto a rafforzare il network di TAP nel mercato europeo, aumentando il flusso di passeggeri tra i voli continentali e intercontinentali e contribuendo a consolidare Lisbona come destinazione turistica top-of-mind in Europa, nonché un hub chiave per i viaggi verso e da Brasile, Africa e Nord America.



"La compagnia aerea - spiega Antonaldo Neves, amministratore delegato di TAP Air Portugal - punta sul mercato italiano e su tutto il suo potenziale, aumentando il flusso dei passeggeri tra i voli continentali e intercontinentali. Con questo nuovo collegamento abbiamo così aperto l'Atlantico al Sud dell'Italia, promuovendo il turismo italiano, portoghese, ma anche nordamericano e brasiliano". TAP Italia ha chiuso il primo trimestre del 2019 registrando un +36% in termini di vendite rispetto allo stesso periodo del 2018. In particolare sono cresciute maggiormente le destinazioni in Nord America, +81%, e Brasile, + 29%.



"Con il nuovo volo TAP Air Portugal per l'Hub di Lisbona - afferma Roberto Barbieri, ad di Gesac, società di gestione dell'Aeroporto Internazionale di Napoli - aggiungiamo uno degli ultimi tasselli mancanti alla rete dei collegamenti europei da Napoli. Grazie al vettore portoghese ed al suo fitto network, Lisbona è diventata la principale porta d'accesso non solo per il Portogallo ma anche per il Brasile, una delle destinazioni più richieste dai campani che grazie a questo volo potranno raggiungerla facilmente tutto l'anno". (ANSAmed).