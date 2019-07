Aeroporti del Marocco, oltre 2 milioni viaggiatori a giugno Crescita record del 24,54% rispetto all'anno precedente

(ANSAmed) - RABAT, 24 LUG - Record di passeggeri negli aeroporti del Marocco. In aumento del 26,54% il numero di viaggiatori transitati nei principali scali del regno. Secondo i dati Onda, l'ufficio nazionale degli aeroporti, il mese di giugno ne ha registrati oltre 2 milioni, il che segna un incremento di 439 mila viaggiatori rispetto allo stesso mese dell'anno scorso. Non sorprende che sia lo scalo di Casablanca, crocevia internazionale, quello più frequentato con un record di 22,82% di tasso di crescita e il passaggio di 877.655 viaggiatori. Il picco massimo si è registrato il 30 giugno con 38.776. Crescono le percentuali d'affari anche negli altri aeroporti: 38,57 per cento a Tangeri, 36,23 a Marrakech, 29,82 a Nador e 25,24 a Fes. Il traffico internazionale sale del 23,71 per cento, quello interno del 52,97.(ANSAmed).