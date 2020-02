Turchia: aviolinea Atlasglobal presenta istanza fallimento Dopo mesi di difficoltà finanziarie, interrotti tutti i voli

(ANSAmed) - ISTANBUL, 14 FEB - La compagnia aerea turca Atlasglobal ha presentato istanza di fallimento e interrotto tutti i suoi voli. Lo rende noto l'Autorità per l'aviazione civile di Ankara (Shgm). Creata nel 2001 e operativa dal 2004 anche con tratte internazionali, Atlasglobal aveva già sospeso i suoi voli tra novembre e dicembre per difficoltà finanziarie, salvo poi riprenderli. L'aviolinea aveva riferito problemi legati all'aumento dei costi per la logistica e le operazioni di volo, facendo riferimento anche al trasferimento al nuovo Grande aeroporto di Istanbul dopo la chiusura lo scorso anno dello storico scalo Ataturk. Non è noto al momento se ci saranno risarcimenti per eventuali biglietti già acquistati né se verranno assicurate tutele ai dipendenti della compagnia.



(ANSAmed).