Coronavirus: Grecia, Aegean riduce voli al minimo Restano pochi collegamenti europei, tagli anche a rete domestica

(ANSAmed) - ROMA, 18 MAR - La compagnia aerea greca Aegean attua nuove drastiche misure di riduzione del suo network. Nei prossimi giorni, e fino alla fine di aprile - si legge in una nota - la maggior parte dei voli internazionali sarà gradualmente interrotta, mentre la frequenza dei voli nazionali sarà significativamente ridotta. In questo momento sarà garantito un servizio minimo verso le principali destinazioni europee e tutte le destinazioni nazionali.



Aegean ricorda di aver già introdotto una politica di modifica dei biglietti a costo zero per i passeggeri che desiderano prenotare in altre date. Inoltre, ai passeggeri i cui voli sono stati cancellati e che non vogliono prenotare subito, la compagnia fornirà un voucher di un valore pari al biglietto originale. Il voucher potrà essere utilizzato su qualsiasi rotta di Aegean e di Olympic Air entro un anno dalla data di emissione. (ANSAmed).