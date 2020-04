Coronavirus: Tunisia, linea marittima merci Sfax-Tripoli Per garantire scambi commerciali dopo chiusura frontiere

(ANSAmed) - TUNISI, 08 APR - Il ministero tunisino dei Trasporti ha annunciato l'inaugurazione a breve di un collegamento marittimo settimanale con la Libia per il trasporto merci a partire dal porto di Sfax. Ciò per ovviare alle esigenze di interscambio commerciale dopo la chiusura delle frontiere a causa dell'emergenza coronavirus. La nuova linea commerciale collegherà Sfax a Tripoli. Il ministero dei Trasporti tunisino ha spiegato che l'amministrazione del porto di Sfax illustrerà agli interessati le procedure da seguire per garantire il trasporto delle merci in Libia ed il flusso di esportazioni tra i due paesi. Il ministro degli Esteri di Tunisi, Noureddine Erray, ha avuto lunedì scorso un colloquio telefonico con il suo omologo del governo di accordo nazionale di Tripoli,(Gna), Mohamed Siala, sulle condizioni dei valichi di frontiera e lo scambio di merci al fine di regolare e tutelare gli interessi economici di entrambe le parti. Nei giorni scorsi lunghe file di autoarticolati sono state segnalate sul confine terrestre tra Tunisia e Libia di Ras Jedir. (ANSAmed)