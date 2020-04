Coronavirus: Cipro estende al 17 maggio il fermo ai voli Esentati quelli umanitari e per i rimpatri

(ANSAmed) - NICOSIA, 24 APR - Cipro ha esteso fino al 17 maggio il divieto totale per tutti i voli commerciali, per frenare la diffusione del coronavirus. Lo ha annunciato il ministro dei trasporti, Yiannis Karousos su Twitter.



I voli cargo e umanitari, nonché i voli di rimpatrio da e per l'isola del Mediterraneo, sono esenti. L'estensione è la terza da quando le autorità hanno introdotto per la prima volta un divieto di due settimane il 21 marzo.(ANSAmed).