L'ecosistema Italia di smart-mobility in mostra in Israele Ambasciatore Benedetti, forti opportunità da incontro realtà

(ANSAmed) - TEL AVIV, 21 MAG - L'ecosistema italiano della smart-mobility è andato in mostra grazie al webinar 'Meet the italian smart mobility ecosystem and opportunities' organizzato da Intesa Sanpaolo e dalla Camera di Commercio Italia-Israele, con il supporto dell'Ambasciata d'Italia a Tel Aviv. L'evento on-line si è tenuto nel quadro di Ecomotion Week, l'appuntamento annuale organizzato - quest'anno in modalità virtuale - dalla più grande piattaforma sulla mobilità intelligente in Israele con oltre 600 start-up e 10000 membri. Secondo l'ambasciata italiana sono stati più di 100 i partecipanti che hanno potuto conoscere le opportunità che offre il mercato italiano tramite l'esperienza di Fca, IrenGo, Cisco e di Techstar.



"Anche nel settore della smart-mobility, - ha commentato l'ambasciatore Gianluigi Benedetti - la complementarietà tra il nostro sistema manifatturiero di eccellenza e il dinamico ecosistema di ricerca e innovazione israeliano offre opportunità straordinarie. Le nostre aziende automotive possono diventare il naturale punto di attracco delle start-up israeliane mature che hanno bisogno di sviluppare i loro prodotti, crescere ed entrare nel mercato globale". "È ciò che ha compreso Techstar, piattaforma globale per l'innovazione e le start-up, organizzando a Torino - ha concluso Benedetti - il suo primo programma europeo di accelerazione nell'ambito smart-mobility, al quale hanno partecipato 11 start-up da tutto il mondo".