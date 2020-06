Turchia: domenica si inaugura terza pista aeroporto Istanbul 'La capacità aumenterà del 50%, altre tre piste entro il 2028'

(ANSAmed) - ISTANBUL, 12 GIU - Continua l'ampliamento dell'Aeroporto di Istanbul, il maxi-scalo della megalopoli sul Bosforo inaugurato nell'ottobre 2018 e pienamente operativo dallo scorso anno, che ha sostituito lo storico scalo Ataturk.



Con una cerimonia che si svolgerà domenica con la partecipazione del presidente Recep Tayyip Erodgan, verrà aperta ufficialmente la terza delle sei piste previste dal progetto entro il 2028, quando punta a diventare l'aeroporto più grande al mondo.



La capacità dello scalo di accogliere aerei aumenterà in questo modo del 50% e atterraggi e decolli potranno avvenire contemporaneamente in tutte le piste, secondo il ministro dei Trasporti turco Adil Karaismailoglu. L'allargamento avviene a pochi giorni dalla ripresa dei voli internazionali dopo tre mesi di stop per l'emergenza Covid-19.(ANSAmed).