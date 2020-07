Coronavirus: El Al allunga sospensione voli al 31 agosto Fino ad allora cassa integrazione per gli impiegati

(ANSAmed) - TEL AVIV, 16 LUG - L'El Al, la compagnia di bandiera israeliana, ha annunciato di aver prolungato la sospensione di tutti i suoi voli fino al 31 di agosto a causa delle conseguenze del coronavirus. Per questo, l'ad dell'azienda Gonen Usishkin ha esteso per lo stesso lasso di tempo la cassa integrazione per il 95% degli impiegati.



Secondo il quotidiano economico Globes, l'El Al deve restituire quasi 1 miliardo e mezzo di shekel (380 milioni circa di euro) ai passeggeri per i biglietti dei voli cancellati.



(ANSAmed).