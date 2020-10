Progetto europeo Felix unisce porti Spezia e Casablanca

LA SPEZIA - Un corridoio logistico attraversa il Mediterraneo per unire i porti della Spezia e di Casablanca. È stata attuata in questi giorni la prima fase del progetto pilota per lo scambio di dati tra i due hub rendendo interoperativi i sistemi informatici. Questa azione rientra nel progetto europeo Felix che ha lo scopo di realizzare un corridoio logistico internazionale e che vede protagonisti l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale, il gruppo Tarros e Circle.



Lo scambio di dati e l'integrazione dei flussi informativi sarà possibile grazie all'Internet of Things, sfruttando anche Blockchain (la catene di blocchi) e l'Intelligenza artificiale.



I movimenti delle merci saranno documentati in tempo reale grazie ad antenne, posizionate ai gate, in grado di rilevare con la radiofrequenza i sigilli Rfid posizionati sui container del gruppo Tarros e Circle. Attraverso il lettore Long Range, in grado di gestire in contemporanea due antenne, sarà possibile l'immediata identificazione dei container in entrata o uscita.



Inoltre gli attori coinvolti stanno lavorando sulla digitalizzazione doganale e sullo scambio dei documenti tra i due porti, interconnettendo le piattaforme informatiche.