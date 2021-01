Siria: ripresi oggi i voli di linea tra Aleppo e Beirut

BEIRUT - Per la prima volta dopo circa dieci anni sono ripresi i voli di linea tra Aleppo in Siria e Beirut in Libano, due delle più importanti città del Medio Oriente. La metropoli siriana è stata coinvolta direttamente nel conflitto dal 2012 fino al 2016 e il suo aeroporto è stato di fatto inattivo per i voli civili e commerciali fino all'anno scorso. La compagnia di bandiera siriana Syrianair ha annunciato oggi il primo volo di collegamento con la capitale libanese nel "pieno rispetto delle misure anti-covid".



Poche decine di passeggeri sono partiti da Aleppo per Beirut e altre decine si sono imbarcati alla volta della martoriata città del nord della Siria. Syrianair organizza voli regolari tra Damasco, la capitale siriana, e Beirut, distanti in linea d'aria meno di 200 km ma divise da una frontiera internazionale non sempre transitabile per ragioni militari, di sicurezza e metereologiche.