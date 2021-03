Covid: Marocco sospende voli da e per l'Italia Rabat proroga lo stato di emergenza per il pericolo varianti

(ANSAmed) - RABAT, 1 MAR - Il Marocco sospende i voli da e per l'Italia, parte delle misure adottate per contrastare la diffusione del coronavirus. Il blocco vale a partire dalla mezzanotte di oggi e fino alle 23.00 del 21 marzo. Sono sospesi anche i voli da e per il Belgio, secondo le stesse modalità.



Il governo di Rabat ha annunciato oggi la proroga dello stato di emergenza sanitaria per ulteriori due settimane. È dal 13 gennaio che, di rinvio in rinvio, il governo non ha mai allentato la morsa delle restrizioni dovute alla pandemia.



Coprifuoco dalle 21 alle 6, divieto di riunioni e feste, negozi e ristoranti chiusi alle 20. Alla vigilia dell'ennesima scadenza il comunicato governativo annuncia la proroga fino al 16 marzo.



Le misure restrittive sono imposte dal 'pericolo varianti', si legge nel comunicato. Per questo motivo, in vista dell'arrivo del Ramadan, il mese sacro del digiuno, il cui iniziò è previsto attorno alla metà di aprile, si temono nuove misure. Durante il Ramadan, infatti, le visite tra parenti si fanno più frequenti, un pericolo per la diffusione del virus.(ANSAmed).