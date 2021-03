Covid: Air Serbia riprende voli Belgrado-Roma dal 30 aprile Due collegamenti a settimana, dal 13 giugno un terzo

(ANSAmed) - BELGRADO, 23 MAR - Air Serbia ha annunciato che riprenderà il collegamento diretto fra Belgrado e Roma a partire dal 30 aprile prossimo. Inizialmente, riferiscono i media, i voli fra le due capitali saranno due a settimana, il lunedì e il venerdì. Successivamente, alla luce della situazione epidemiologica e delle restrizioni nei viaggi, è previsto dal 13 giugno un terzo volo settimanale, la domenica. La Air Serbia sarà l'unica compagnia aerea a garantire il collegamento fra i due Paesi.



I voli tra Belgrado e Roma furono sospesi nel marzo 2020 a causa della pandemia di coronavirus, furono ripristinati nel luglio successivo ma furono nuovamente sospesi due settimane più tardi per il peggioramento della situazione epidemiologica in Europa. L'Italia, ha detto il direttore commerciale e strategico di Air Serbia Jirzi Marek, è un mercato molto importante per la Serbia sia dal punto di vista turistico sia da quello dei rapporti economici e commerciali.(ANSAmed).