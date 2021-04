Francia: treni a idrogeno Alstom per Sncf, commessa 190 mln 'Tappa storica per riduzione emissioni di CO2 nei trasporti'

(ANSAmed) - TORINO, 8 APR - Sncf Voyageurs ha ordinato all'Alstom - per conto delle regioni Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne-Franche-Comté, Grand Est e Occitania - i primi 12 treni bimodali elettrici-idrogeno della gamma Coradia Polyvalent per Régiolis, sviluppata da Alstom. La commessa ha un valore di quasi 190 milioni di euro. E' una tappa storica - sottolinea una nota - sia per la riduzione delle emissioni di CO2 dei trasporti, a favore dei passeggeri e delle regioni, sia per il futuro sviluppo di un ecosistema dell'idrogeno e di un settore promettente.(ANSAmed).