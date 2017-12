Nuovo record storico di turisti in Spagna, ma in Catalogna è calo

MADRID - La Spagna registra a novembre un nuovo record storico di presenze turistiche, superiori a quelle dell'intero 2016, con l'unica eccezione della Catalogna, che nei due mesi del 'process' indipendentista ha perso oltre 90mila visitatori.



Secondo i dati diffusi dall'Istituto nazionale di Statistica (Ine), le cifre del mercato catalano contrastano con quelle dell'intero territorio nazionale, dove gli arrivi di turisti sono aumentati a novembre del 7,4%, fino ai 4,4 milioni di persone, e hanno raggiunto già i 77,8 milioni di persone nei primi undici mesi dell'anno, pari al 9,1% in più che nello stesso periodo del 2016.



Le presenze di visitatori stranieri nell'intero scorso anno in Spagna hanno raggiunto la cifra record di 75,3 milioni e si apprestano quest'anno a marcare un nuovo risultato storico con oltre 80 milioni di turisti internazionali, collocando la Spagna come prima destinazione turistica mondiale, davanti alla Francia e agli Stati Uniti. In controtendenza invece la Catalogna, dove gli arrivi di turisti stranieri segnano una diminuzione a ottobre e novembre rispettivamente del 4,7% e del 2,3%, confermando la preoccupazione degli operatori per il futuro del settore, che rappresenta il 12% del Pil catalano e il 14% dell'occupazione. Tuttavia, con il 22,4% del mercato nazionale, la Catalogna si conferma a novembre come seconda destinazione turistica interna, dopo le Canarie che raggiungono il 28,2%.



E nell'intero periodo da gennaio a novembre la regione mantiene il primato di leader del mercato turistico spagnolo, con 18,2 milioni di visitatori, pari a un incremento del 6% rispetto allo stesso periodo del 2016. La Catalogna è seguita dalle Baleari, con circa 13,7 milioni di turisti e un incremento del 6,2%, e le Canarie, con quasi 13 milioni di visitatori e un aumento del 7,9%.



Con l'esclusione della Catalogna, il mercato spagnolo registra a novembre un incremento dei turisti del 10,6% rispetto allo stesso mese dello scorso anno. La diminuzione di visitatori nella regione, che la segretaria di Stato al Turismo, Matilde Asian, ha posto in relazione alla "instabilità politica" provocata dal processo indipendentista, è stata comunque compensata dalle prenotazioni già consolidate e dall'aumento della domanda nelle destinazioni turistiche tradizionali di "sol y playa", sole e spiaggia.