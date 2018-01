Tunisia: oltre 7 milioni di turisti nel 2017, +23,2% su 2016 Ministero Turismo su Fb, +20% da Europa, +31% da Maghreb

(ANSAmed) - TUNISI, 4 GEN - Sono positivi gli indicatori del settore turistico in Tunisia per l'anno appena concluso. Il 2017 ha fatto registrare infatti un incremento del numero di visitatori del 23,2% rispetto al 2016, con un record di 7.051.813 ingressi nel Paese nordafricano. E' quanto risulta da un video postato sulla pagina facebook del ministro tunisino del Turismo e dell'Artigianato, Selma Elloumi Rekik.



Il video spiega come il buon risultato sia anche il frutto del ritorno dei turisti europei e del Maghreb, cresciuti rispettivamente del 20% e del 31%. Nel 2017 Regno Unito, Paesi Bassi, Polonia e Belgio hanno tolto i rispettivi warning per i propri connazionali relativamente ai viaggi in Tunisia introdotti all'indomani dell'attentato terroristico di Sousse nel giugno 2015.



Fa inoltre ben sperare per il futuro del comparto che un certo numero di compagnie aeree e tour operator, tra cui Brussels Airlines, Thomas Cook, Air Malta e TUI Fly abbia deciso di puntare nuovamente sulla destinazione Tunisia.



Da ricordare inoltre la firma l'11 dicembre scorso del nuovo Accordo tra Tunisia e Ue sui servizi aerei con l'adesione di Tunisi alla convenzione Open Sky, che apre lo spazio aereo tunisino ai voli low cost da e per l'Europa. (ANSAmed)