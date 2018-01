Turismo: Belgrado e Serbia mete dell'anno per NYT e CNN

(ANSAmed) - BELGRADO, 12 GEN - I due tra i più autorevoli media internazionali scelgono la Serbia. Nelle classifiche di viaggio dell'anno, il New York Times e la CNN indicano Belgrado e la Serbia come 'place to be', mete da visitare assolutamente nel 2018. Nella tradizionale classifica dei '52 places to go' dell'anno, il New York Times elegge Belgrado per la sua vocazione di città della notte e per le energie che emanano i nuovi luoghi del divertimento e della creatività. Il quotidiano di New York definisce Belgrado come il grintoso "party town" d'Europa e scrive che è più vibrante che mai. Dalla città alla natura, anima del cuore della Serbia: la CNN, il canale di notizie tra i più noti al mondo, sceglie invece le gole sul Danubio, il parco nazionale di Tara e le Porte di Ferro per promuovere la Serbia tra i venti luoghi del mondo più ideali per una vacanza nel 2018. Dopo aver realizzato nel 2015 un celebre servizio su Savamala, il quartiere della città vecchia che ha segnato il rinascimento di Belgrado, la CNN consiglia un viaggio nella natura per le vacanze di primavera e estate 2018, quando è più consigliato avventurarsi tra le gole del parco di Djerdap, il canyon più profondo d'Europa, e il parco nazionale di Tara, con le atmosfere fuori dal tempo degli etnovillaggi. A Belgrado invece, come suggerisce il New York Times, attraccando alla confluenza dei due fiumi si respira l'atmosfera che l'ha trasformata nella nuova destinazione mondiale del divertimento, come negli spazi artistici del Kc Grad e della Galerija tab.



Oltre ai media USA, anche Lonely Planet consiglia di viaggiare in Serbia nel 2018. In Italia, l'editore ha pubblicato la nuova guida "Belgrado e la Serbia", che descrive le tante intense emozioni che regala il Paese, fornendo validi consigli per pianificare al meglio il proprio viaggio: dalle città Belgrado e Novi Sad-Capitale Europea della Cultura 2021- ai luoghi della spiritualità, della storia e della natura. (ANSAmed).