Turismo: Croazia, 2017 anno record, 18,5 mln visitatori Prima volta superati i 100 milioni di pernottamenti

(ANSAmed) - ZAGABRIA, 15 GEN - Per il turismo in Croazia il 2017 è stato un anno da record storico e il Paese ha registrato per la prima volta in assoluto più di cento milioni di pernottamenti. Lo ha riferito oggi il ministro del Turismo Gari Cappelli.



"Con 18,5 milioni di visitatori che hanno realizzato 102 milioni di pernottamenti possiamo attenderci che anche i numeri relativi agli introiti saranno eccellenti", ha detto il ministro. Si tratta di una crescita del 13% rispetto al 2016.



Gli esperti hanno calcolato che l'intero giro d'affari del turismo in Croazia nel 2017 dovrebbe superare gli undici miliardi di euro. (ANSAmed).