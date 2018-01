Turismo: Air Cairo inaugura volo Napoli-Sharm Crescono flussi da Italia,in arrivo collegamenti con Roma e Bari

(ANSAmed) - ROMA, 31 GEN - Egitto e Italia tornano ad essere più vicini grazie al nuovo collegamento aereo aperto in questi giorni tra Napoli e Sharm El Sheikh operato da Air Cairo, compagnia aerea per il 60% di capitale Egyptair e per il 40% di due tra le più importanti banche egiziane (National bank of Egypt e Misr Bank). Ad annunciare le ultime novità e l'apertura di nuovi collegamenti, ieri a Milano, il direttore Commerciale di Air Cairo, Essam Azab. Sono soprattutto i dati positivi a far ben sperare per il futuro. Tra gennaio e dicembre, infatti, sono 255.148 gli italiani che hanno scelto la terra dei faraoni quale meta di vacanza, il 94% in più rispetto ai 131.458 del 2016. Ad attrarre continua a essere soprattutto il Mar Rosso con 65 mila visitatori a Sharm el Sheikh e 86.300 a Marsa Alam nel 2017. Fin dall'inizio dell'attività, nel 2003, Air Cairo ha goduto di una crescita continua, arrivando a fine 2017 con 1,3 milioni di passeggeri, grazie ai mercati di riferimento dell'Europa e del Medio Oriente.



A oggi Air Cairo collega le principali mete turistiche egiziane (Cairo, Sharm el Sheikh, Marsa Alam) con 14 Paesi Europei, tra cui Germania, Olanda, Polonia, Norvegia, Repubblica Ceca, Francia e Svezia.



Dopo il volo Milano-Sharm, avviato a ottobre scorso, e quello di Napoli appena inaugurato - e ai due voli settimanali da Malpensa a Sharm e Mars Alam inaugurati lo scorso ottobre - dal 25 marzo, sarà aggiunto un nuovo volo il capoluogo lombardo vedrà un ulteriore collegamento, il mercoledì a destinazione di Sharm El Sheikh. A partire dal 19 febbraio, invece, Napoli vedrà accrescere il numero di collegamenti verso Sharm El Sheikh con altri due voli settimanali. A marzo, infine, Air Cairo aprirà le tratte da Roma e Bari. (ANSAmed).