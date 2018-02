Turismo: turisti britannici ritornano in Tunisia Primo volo charter dopo tre anni di un tour operator Gb

(ANSAmed) - TUNISI, 14 FEB - In Tunisia, 440 turisti britannici a bordo di due voli provenienti da Manchester sono atterrati ieri all'aeroporto internazionale di Enfidha-Hammamet per trascorrere le loro vacanze nel Paese. Ad attenderli il governatore di Nabeul, Saloua Khiari e una troupe folkloristica in un'atmosfera di festa. Si è trattato del ritorno ufficiale nel Paese nordafricano di uno dei principali tour operator del Regno Unito, Thomas Cook, dopo un'assenza di tre anni, dall'attentato terroristico di Sousse-El Kantaoui del giugno 2015 nel quale persero la vita 30 cittadini britannici.



Il ritorno di Thomas Cook, che promette tre voli settimanali su Enfidha-Hammamet, segna un momento particolarmente significativo per la ripresa del turismo tunisino, i cui dati di gennaio hanno mostrato un netto miglioramento rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Recentemente il ministro tunisino degli Esteri, Khemaies Jhinaoui, dopo aver incontrato il ministro per la Sicurezza britannico, Ben Wallace, aveva precisato che i tour operator britannici avrebbero incluso nuovamente la Tunisia tra le principali destinazioni turistiche per la prossima stagione estiva dopo aver constatato il netto miglioramento delle condizioni di sicurezza nel Paese. (ANSAmed).