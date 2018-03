Turismo:a Napoli rinascita Mar Rosso e viaggi sportivi Cipro A Borsa Med Turchia lancia festa per sito archeologico Troia

(ANSAmed) - NAPOLI, 22 MAR - La rinascita del Mar Rosso dopo gli anni del terrorismo e della crisi, i nuovi voli per Cipro, la festa per il ventennale dell'inserimento del sito archeologico di Troia nel patrimonio Unesco. L'offerta turistica dei Paesi del Mediterraneo sarà protagonista per tre giorni alla Mostra d'Oltremare di Napoli, che ospita da domani a domenica la 22ma edizione della Borsa Mediterranea del Turismo. In primo piano l'Egitto che lavora al rilancio del settore. I numeri dei turisti italiani, in particolare sul Mar Rosso, stanno gradualmente tornando a salire facendo ben sperare per la nuova stagione: l'Egitto, spiegano dall'ufficio nazionale del turismo, è infatti in una fase di sensibile ripresa, come dimostrano i recenti dati sugli arrivi che segnano un +94,1% nel 2017 (255.148 visitatori rispetto ai 131.458 del 2016).



I primi due mesi del 2018 confermano la tendenza con un aumento del +25,9% degli arrivi a gennaio rispetto a gennaio 2017 e addirittura del +76,2% a febbraio rispetto allo stesso mese dell'anno scorso. Una tendenza assecondata dai vettori aerei con l'incremento dei voli diretti dall'Italia verso le principali destinazioni del Mar Rosso. Numeri positivi anche per il turismo a Cipro (nella foto la spiaggia di Agia Napa), che si presenta forte di un +27,5% per gli arrivi dall'Italia nei primi mesi del 2018 rispetto all'anno scorso. Le due importanti novità, sottolinea l'ente del turismo cipriota, che contribuiranno a rafforzare il trend di crescita dei flussi dall'Italia, sono l'attivazione di nuovi collegamenti aerei diretti di TUS Airways con il Roma-Larnaka e da Cyprus Airways con il Verona-Larnaka. "La BMT - commenta Christos Tsiakas, direttore dell'Ente Nazionale per il Turismo di Cipro - è per noi un appuntamento irrinunciabile che ci permette di incontrare gli agenti di viaggio del Sud Italia. I numeri sono crescita, con un incremento del 51,5% per il solo mese di febbraio il che preannuncia ottimi numeri anche per il 2018. Abbiamo lavorato molto per far crescere i servizi legati allo sport, come la bicicletta e il 'running'. Le maratone primaverili hanno radunato migliaia di appassionati da tutto il mondo, così come hanno fatto le recenti competizioni di mountain bike, a cui hanno preso parte alcune medaglie olimpiche". A Napoli in vetrina anche la Turchia con uno stand di 54 mq che punta forte sul sito archeologico di Troia. Questo festeggia nel 2018 i 20 anni dall'inserimento nel Patrimonio Mondiale dell'Umanità con un ricco programma di appuntamenti sia nel sito che all'estero, un grande Convegno Internazionale e l'apertura di un Museo con i nuovi reperti ritrovati negli scavi (tutt'ora in corso) e che sarà concepito come una vetrina multimediale.



