Grecia, è record Bandiere blu per 2018, seconda al mondo 519 spiagge, 15 porti turistici, 1 barca per turismo sostenibile

(ANSAmed) - ROMA, 15 MAG - La Grecia si è classificata seconda nazione al mondo - dopo la Spagna - per le sue Bandiere Blu con un nuovo record: 519 spiagge, 15 porti turistici e 1 barca per turismo sostenibile sono i vincitori. Lo sottolinea un comunicato dell'Ente ellenico per il turismo.



Nel 2015 il Paese aveva 395 Bandiere Blu, nel 2016 ne aveva 430, mentre nel 2017 erano salite a 486. La Bandiera blu è il simbolo di "eco-qualità" internazionale più riconoscibile e diffuso al mondo. Il programma volontario "Blue flag" è iniziato negli anni '80. L'educazione e la sensibilizzazione al programma ambientale "Bandiera Blu" è stato sperimentato per la prima volta in Francia nel 1985. Ma il lancio effettivo è stato il 5 giugno 1987, Giornata Internazionale dell'Ambiente, quando è stato presentato al Consiglio Europeo come "Original Environmental Action for Coast with Large Bathers".



Simbolo di qualità in oltre 45 paesi, è in costante crescita, non solo in Europa ma in quasi tutti i continenti.



L'associazione internazionale responsabile è la FEE (Foundation Environmental Education), che in collaborazione con i paesi membri coordinatori, rendendo sempre più severi i criteri di assegnazione, lavora al fine di migliorare le condizioni della costa e premiare i porti turistici.



Per maggiori informazioni sulle "Bandiere Blu" greche www.eepf.gr quelle internazionali www.blueflag.org (ANSAmed).