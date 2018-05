Turismo:Tel Aviv, la città bianca che attira 4mln visitatori Crescono arrivi dall'Italia, oltre 20 mila scelgono di visitarla

(ANSAmed) - ROMA, 16 MAG - Cresce costantemente il flusso di turisti italiani verso Israele. ''Solo nei primi quattro mesi del 2018 la percentuale di arrivi dall'Italia ha segnato un +46% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente'', ricorda Avital Kotzer Adari, direttrice dell'Ufficio Nazionale Israeliano del Turismo a margine della presentazione della mostra ''Tel Aviv The white city'', che sarà inaugurata questa sera al MAXXI di Roma in occasione dei 70 anni della nascita dello Stato israeliano. Degli oltre 44 mila italiani che hanno scelto lo Stato ebraico quale meta di vacanze, almeno ''la metà visita Tel Aviv'' che ogni anno attira ''circa 4 milioni di visitatori''.



Negli ultimi tempi, sottolinea, il ministero del Turismo israeliano ha investito 8 milioni di euro per accrescere l'offerta turistica di Tel Aviv dove è ''nata una nuova tendenza, quella di trasformare molti uffici in strutture di ricezione''. La Città Bianca, come viene soprannominata, è dunque in continua evoluzione e trasformazione. Nata dal nulla, come ha ricordato Eldad Golan, addetto culturale dell'ambasciata di Israele in Italia, ''rappresenta un successo'' e testimonia ''la rinascita del popolo ebraico, riuscendo a dare un apporto culturale europeo in un contesto mediorientale e mediterraneo.