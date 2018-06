Turismo:Eau,visto gratis per passeggeri in transito per 48h 7 passeggeri su 10 in scalo.Autorità mirano a aumentare presenze

(ANSAmed) - DUBAI, 20 GIU - Nuova mossa delle autorità emiratine per attrarre un maggior numero di turisti nel Paese. A breve i passeggeri in transito negli Emirati Arabi Uniti potranno fermarsi 48 ore ottenendo un visto gratuitamente ottenendo direttamente in aeroporto l'apposizione del visto che potrà essere esteso per un massimo di 4 giorni pagando un costo minimo di 50 dihram (circa 12 Euro). L'annuncio del governo, scrive il quotidiano emiratino Gulf News, ha già suscitato molto interesse da parte di clienti e agenzie di viaggio. In tema di visti, la politica attuale consente ai passeggeri in transito provenienti da diversi Paesi di uscire dagli scali aeroportuali soltanto per alcune ore. Ogni anno gli aeroporti di tutti gli Emirati Arabi Uniti attraggono milioni di passeggeri, una parte dei quali unicamente per fare scalo. Secondo le ultime stime, nel 2017, sette passeggeri su dieci in arrivo a Dubai, Abu Dhabi e altri aeroporti erano in transito. (ANSAmed).