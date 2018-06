Turismo: fatturato in Giordania +9,9% da gennaio a maggio Aumento dovuto al numero di visitatori che sono saliti del 6,1%

(ANSAmed) - AMMAN, 27 GIU - Il fatturato del turismo in Giordania è aumentato del 9,9% nei primi 5 mesi del 2018, raggiungendo i 2 miliardi di dollari, secondo i dati diffusi dal ministero del turismo del Paese. L'aumento è dovuto al numero di visitatori che sono saliti del 6,1% nel periodo. I dirigenti dell'Ufficio giordano del Turismo affermano che una campagna promozionale molto aggressiva, localmente e a livello internazionale, ha giocato un ruolo significativo per attrarre turisti nel regno. Secondo l'Ufficio del turismo, il governo ha anche sostenuto dei progetti per aumentare i voli low cost verso il Paese, facilitando l'arrivo di più turisti. Il settore turistico è considerato una delle maggiori fonti di valuta estera per la Giordania che non ha risorse naturali e la cui economia si basa sui servizi e le rimesse degli emigranti nell'area del Golfo Persico, oltre agli aiuti internazionali. Le primavere arabe avevano inferto un duro colpo al settore turistico, costringendo molti operatori a chiudere o ridurre gli affari nell'area, ma i dirigenti dell'Ufficio giordano del turismo hanno affermato che il peggio è passato. (ANSAmed).