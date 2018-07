Marocco, più di 4 milioni di turisti fino a maggio Osservatorio del Turismo: crescono arrivi dall'Italia

(ANSAmed) - RABAT, 10 LUG - Più di 4 milioni di turisti sono arrivati in Marocco tra gennaio e maggio, con un aumento del 9% di presenze rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. È l'Osservatorio del Turismo che snocciola di dati del primo quadrimestre 2018, secondo cui gli stranieri sarebbero in crescita del 15% e gli arrivi di marocchini residenti all'estero , invece, in calo dell'1%. L'aumento riguarda in particolare gli arrivi dall'Italia (16%), complice anche l'incremento di collegamenti aerei, Germania (12%), Francia e Olanda (8%), Regno unito (7%) e Spagna (4). I due principali poli turistici, Marrakech e Agadir hanno totalizzato il 60% delle notti a fine maggio, ma cresce del 17% Fes in particolare e dell'8 Tangeri. (ANSAmed)