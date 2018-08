'Mister pubblicità' per rilancio turismo in Marocco Adel El Fakir, l'uomo della Coca zero, è il nuovo ad

(ANSAmed) - RABAT, 6 AGO - È uno specialista di finanza e di marketing che prende le redini dell'Ufficio nazionale del turismo del Marocco (Omnt). Originario di Kenitra, Adel El Fakir, 45 anni, il nuovo direttore generale, prende il posto di Abderrafie Zoutien, uscito di scena a novembre. El Fakir avrà l'incarico di rafforzare l'immagine del Paese come marchio a livello internazionale. Soprattutto dovrà ridar splendore all'Ufficio che ha vissuto momenti di crisi dovuti alla veccia dirigenza. In 24 anni di esperienza, El Fakir ha ricoperto incarichi di primo piano in multinazionali e aziende pubbliche. La sua formazione è finanziaria, ma ha sempre assecondato anche la passione per la pubblicità. Per Coca Cola, per esempio, si è occupato sia di marketing sia di governance. È l'uomo che ha lanciato Coca zéro in Marocco e ha affrontato, da vincitore, la battaglia pubblicitaria contro il ritorno della Pepsi. Ora dovrà vedersela con l'immagine di un Paese nel mondo. Obiettivo: portare il Marocco in cima alla lista delle mete più ambite del turismo di alto livello. (ANSAmed).