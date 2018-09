Marocco, 7 milioni di turisti nei primi sei mesi Cresce presenza di italiani con +14%

(ANSAmed) - RABAT, 14 SET - Sette milioni di turisti hanno scelto il Marocco come meta delle loro vacanze. Sono soddisfatti gli operatori di settore per la crescita del 7% che ha caratterizzato gli arrivi nella prima metà dell'anno, secondo i dati dell'Osservatorio del Turismo. Gli stranieri aumentano del 15 per cento, mentre diminuiscono ma solo dell'1 per cento i rientri vacanzieri dei marocchini residenti all'estero. In particolare crescita il mercato italiano che sale del 14 per cento, seguito da Germania (9%) e Francia (6%). I due poli turistici di maggiore attrazione restano Marrakech e Agadir che hanno totalizzato il 60 per cento delle prenotazioni alberghiere, registrando un segno positivo rispettivamente del 12 e 10 per cento. Gli stranieri arrivati in Marocco hanno portato 38,3 miliardi di dirham (circa 36,5 milioni di euro) nelle casse del comparto, a fine giugno, contro i 35 dello stesso periodo nell'anno scorso. (ANSAmed)