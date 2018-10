Turismo: Tunisia, entrate +46% al 10 ottobre 2018 Previsto arrivo di oltre 8 milioni di turisti nel 2018

(ANSAmed) - TUNISI, 24 OTT - Notizie confortanti per il settore turistico tunisino. Secondo i dati resi noti dal governo, le entrate finanziarie derivanti dal turismo, fino al 10 ottobre, sono aumentate del 46%, rispetto allo stesso periodo del 2017 (con ricavi per circa 651,875 milioni di euro) e un incremento del numero di turisti in arrivo del 17% rispetto al 2017 con 6.368.719 di turisti registrati in arrivo, con i turisti europei a far la parte da leone (43,9%). La classifica per nazionalità vede i francesi in testa con 663.221 arrivi,(+38,5%), seguiti dai russi con 591.152 presenze e dai tedeschi con 246.110.



Per quanto riguarda i mercati tradizionali, gli algerini sono in cima alla lista con 1.620.990 turisti, in crescita del 4,1%, seguiti dai libici che hanno raggiunto oltre 1.175.000 arrivi.



Secondo la stessa fonte, il numero di visitatori cinesi è aumentato del 43,3% con 21.873 ingressi al 20 ottobre 2018. Nel 2018, le autorità tunisine prevedono l'arrivo di oltre 8 milioni di turisti, compresi quelli provenienti dai cd nuovi mercati, ovvero Russia e Cina oltre a quelli dei mercati tradizionali.



(ANSAmed)