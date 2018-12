Turismo: Tunisia, +17,2% arrivi a fine novembre Boom dei britannici, in aumento francesi, cinesi e belgi

(ANSAmed) - TUNISI, 06 DIC - La Tunisia ha registrato un incremento del numero di turisti in arrivo dall'inizio dell'anno alla fine del mese di novembre con un incremento del 17,2%, con l'ingresso di 7 milioni e mezzo di visitatori. Lo ha reso noto il ministro tunisino del Turismo e dell'Artigianato, René Trabelsi durante un audizione parlamentare precisando che questo risultato è dovuto principalmente all'aumento dei turisti dai paesi europei ( +38% dalla Francia, +35% dalla Germania e + 99,5% dal Belgio) e dal Maghreb. In aumento del 345% i turisti britannici e del 16% i russi. Il numero dei turisti cinesi è attualmente 5 volte maggiore rispetto ai dati del 2010, con 25.700 ingressi nel 2018 rispetto ai 4.900 del 2010. Tutto pronto inoltre per i grandi appuntamenti turistici di fine anno nel sud del Paese nordafricano, Il Festival Internazionale del Sahara di Douz, dal 20 al 23 dicembre, e il Festival Internazionale delle Oasi di Tozeur dal 21 al 24 dicembre.



