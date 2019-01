Turismo: quasi 20 milioni in Croazia nel 2018 Arrivi aumentati del 6,5%, pernottamenti del 4%

(ANSAmed) - BELGRADO, 2 GEN - Un numero record di turisti ha visitato la Croazia nel 2018.



Secondo i dati più recenti del sistema nazionale eVisitor - informa il ministero del Turismo croato - 19,7 milioni di turisti hanno optato per la Croazia l'anno scorso, +6,5% rispetto al 2017. In aumento anche i pernottamenti, a 106 milioni: +4% rispetto l'anno precedente.



Commentando i dati, il direttore dell'Ente turistico nazionale, Kristijan Stanicic, ha riferito che gli investimenti nel comparto del turismo in Croazia hanno superato il miliardo di euro nel 2018 e nel 2019 dovrebbero mantenersi allo stesso livello. (ANSAmed).