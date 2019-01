Turismo: Tunisia, entrate + 45% nel 2018, 8,3 mln visitatori

(ANSAmed) - TUNISI, 08 GEN - Decisamente positivi i dati relativi al settore turistico in Tunisia per il 2018. Secondo i dati resi noti dalla Banca centrale tunisina (Bct), le entrate finanziarie derivanti dal turismo, riferiti allo scorso anno, sono aumentate del 45%, rispetto al 2017, con un volume di 1,36 miliardi di dollari corrispondente a 8,3 milioni di turisti stranieri in arrivo (1,3 mln in più rispetto allo scorso anno).



Questo risultato in un settore che da solo vale l'8% circa del Pil nazionale, rappresenta un apporto prezioso per l'economia tunisina in costante difficoltà per quanto riguarda le sue riserve in divisa straniera, ha sottolineato in un comunicato la Bct, ma soprattutto un'inversione di tendenza dopo il periodo difficile per il settore turistico seguito agli attentati terroristici del 2015. (ANSAmed)