Tunisia tra 50 migliori mete turistiche per Travel & Leisure 'I visitatori stanno tornando' dopo attacco terroristico 2015

(ANSAmed) - TUNISI, 15 GEN - La Tunisia figura tra le 50 migliori destinazioni al mondo da visitare nel 2019 secondo la prestigiosa rivista americana Travel and Leisure del gruppo New York Times. "L'attacco terroristico del 2015 ha inferto un duro colpo all'industria turistica tunisina, ma con il recente approdo di hotel di lusso di varie catene mondiali, i visitatori stanno lentamente ma con determinazione tornando in questo affascinante paese nordafricano" si legge su Travel and Leisure.



In particolare la guida fa riferimento all'hotel "Four Seasons" di Tunisi con "la sua tentacolare spa di ispirazione romana, le cui tranquille piscine e giardini profumati sono pensati per evocare la Medina storica della città".



Ma viene menzionato anche il lussuoso "Anantara Tozeur Resort", di prossima apertura, descritto "come un intimo rifugio nel deserto del sud-ovest del paese, più piccolo ma non meno lussuoso". "Gli ospiti potranno esplorare il Sahara a cammello e cenare in un campo di tende (attrezzato con pouf e tappeti) sotto le stelle. La guida parla infine del "Six Senses" di Gammarth, un all-suite resort futuristico sulla costa mediterranea vicino a Tunisi. (ANSAmed)