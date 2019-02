Slovenia: 2018 da record per turismo, + 8% e 6 mln di arrivi In testa italiani e tedeschi

(ANSAmed) - LUBIANA, 28 FEB - Cifre da record nel 2018 per il turismo in Slovenia, sia in termini nominali (+8%) che per numero di pernottamenti (+10%), soprattutto grazie ai turisti stranieri. E' questa la fotografia del settore turistico sloveno, secondo i dati diffusi oggi dall'Ufficio statistico nazionale (Surs).



Sono quasi 6 milioni i turisti che hanno visitato il paese l'anno scorso, oltre il 70% dei quali stranieri, per oltre 15 milioni di pernottamenti.



In testa per numero di arrivi figurano Italia e Germania, seguite da Austria, Paesi Bassi e Croazia. Sorprendente anche il numero di turisti statunitensi, pari al 3% del totale e di gran lunga il paese extraeuropeo che ha fatto registrare più visitatori.



Fra le destinazioni più visitate, dopo Lubiana, ci sono Pirano, Bled e Kranjska Gora, seguite da Brezice, Bohinj e Moravske Toplice. (ANSAmed).