Turismo: Omt, 'Tunisia destinazione sicura' Obiettivo raggiungere 9 milioni turisti nel 2019

(ANSAmed) - TUNISI, 22 MAR - La Tunisia è una destinazione turistica sicura con importanti risorse e una visione chiara in grado di attrarre turisti e investitori. E' quanto ha dichiarato il segretario generale dell'Organizzazione Mondiale del Turismo (Omt), Zurab Pololikashvili, in occasione di un incontro con il premier tunisino, Youssef Chahed, citando le "capacità organizzative e logistiche del Paese, che possono promuovere maggiormente il settore turistico e migliorare il suo rendimento". La visita di Pololikashvili in Tunisia mira a incoraggiare il turismo, che è una componente essenziale dell'economia del Paese. La Tunisia ha ufficialmente chiesto un seggio in seno al Consiglio Esecutivo dell'Organizzazione Mondiale del Turismo. Lo ha detto il ministro tunisino del Turismo e dell'Artigianato, dopo aver incontrato a sua volta Pololikashvili, in visita nella regione del Maghreb per la prima volta, dalla sua elezione nel gennaio 2018 a segretario generale dell'Omt. Un seggio nel consiglio esecutivo dell'Omt aiuterebbe la Tunisia a migliorare le prestazioni del settore turistico in termini di qualità dei servizi e garantire un migliore livello di formazione, secondo Trabelsi. Il ministro ha ricordato che l'obiettivo per la Tunisia è di accogliere 9 milioni di turisti nel 2019. Oggi, il segretario generale dell'Omt parteciperà alla Fiera dell'artigianato, che verrà inaugurata dal primo ministro Youssef Chahed e dal ministro del Turismo René Trabelsi.



Pololikashvili ha anche dichiarato che è stato istituito un programma di cooperazione tra la Tunisia e Omt, aggiungendo che "la Tunisia è una delle destinazioni turistiche con il miglior potenziale in Africa". L'Omt sostiene la Tunisia nello sviluppo della sua strategia e dei programmi turistici, in particolare nella formazione, puntando a piani per la creazione di un centro turistico internazionale in Tunisia al fine di migliorare la qualità del turismo tunisino e diversificare i suoi prodotti.



