Turismo: a Belgrado presentate le bellezze della Campania Natura, arte, enogastronomia. 'Non solo Napoli'

(ANSAmed) - BELGRADO, 19 APR - L'offerta turistica della Campania, con le sue straordinarie bellezze naturali, la ricchezza artistica e culturale e le prelibatezze della variegata tradizione enogastronomica regionale e' stata al centro di un evento ieri a Belgrado. In un noto ristorante di cucina italiana che porta il nome della regione in questione, a operatori turistici serbi, specialisti del settore e giornalisti sono stati offerti la vera pizza napoletana e i piu' conosciuti vini campani. A presentare le bellezze della Campania e' stato Mirko Francesca, responsabile di MF Investments, una societa' italiana con base a Benevento e attiva nel settore turistico, impegnata in particolare nei viaggi verso il sud Italia.



Osservando come finora i flussi turistici dalla Serbia abbiano avuto come destinazioni prevalenti Grecia, Montenegro, Turchia e Bulgaria, Francesca ha sottolineato un crescente interesse anche per l'Italia, e per le sue regioni meridionali - Puglia, Calabria, Sicilia, sopratutto localita' marine ma non solo. Dal 2016, e' stato rilevato, gli scambi turistici fra Italia e Serbia hanno registrato un incremento costante, con un +12% nel settembre 2018 rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.



"La Campania non e' solo Napoli", ha detto Francesca che - oltre alle arcinote isole di Capri e Ischia - ha proposto in particolare viaggi verso la Costiera amalfitana, Positano, Minori, Maiori, Ravello, Vietri, il Cilento, Pompei, il Vesuvio, Benevento, Caserta. "La Campania vi aspetta - Benvenuti in Campania", ha detto. (ANSAmed)