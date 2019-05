Tunisia: oltre 2 mln visitatori nei primi 4 mesi dell'anno +18% rispetto stesso periodo 2018. In ripresa turismo da Europa

(ANSAmed) - TUNISI, 6 MAG - Nei primi 4 mesi del 2019 il numero di turisti stranieri che hanno soggiornato in Tunisia ha toccato quota 2 milioni e 239 mila persone, in aumento del 18% rispetto allo stesso periodo del 2018, secondo i dati diffusi oggi dal Ministero del Turismo e dell'Artigianato.



Un risultato positivo, sottolinea il Ministero in un comunicato, dovuto principalmente alla ripresa del turismo in provenienza dall'Europa (+22% alla fine di marzo), con l'arrivo soprattutto di inglesi (+140%), francesi (+24%) e olandesi (+13%) e all'aumento di quello in provenienza da Russia (+25%) e Cina (-30%).



Un boom che si è tradotto in un aumento delle entrate derivanti dal turismo che, al 20 aprile avevano superato il miliardo di dinari tunisini, con un balzo in avanti del 35% e ricavi per circa 294 milioni di euro.



Il ministro del Turismo René Trabelsi, che punta a raggiungere quota 9 milioni di ingressi turistici nel 2019, ha sottolineato in dichiarazioni alla stampa quanto il settore stia facendo per rendere la stagione turistica un successo, soprattutto in termini di sicurezza e pulizia.(ANSAmed).