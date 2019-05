Tunisia: in aumento turisti in arrivo nei primi 5 mesi 2019 Obiettivo quota 9 milioni ingressi nel 2019

(ANSAmed) - TUNISI, 17 MAG - Fino al 10 maggio 2019 i turisti stranieri entrati in Tunisia sono stati 2 milioni e 400 mila, in aumento del 14,5% rispetto allo stesso periodo del 2018, secondo i dati diffusi oggi dal Ministero del Turismo e dell'Artigianato.



Un risultato positivo che si traduce anche in un aumento delle rendite derivanti dalle entrate turistiche (+19,4% in dollari e +10,6% in euro). Crescono gli arrivi dall'Europa del 22,2%, con 512.775 turisti in ingresso, con i francesi in testa seguiti dai tedeschi.



L'area turistica Djerba-Zarzis è la prima in termini di maggior numero di pernottamenti (1,1 milioni, + 19,1%), seguita da Sousse (938 mila, +21,8%), Yasmine-Hammamet (639,8 mila, +20,4%), Tunisi-Carthage Coast, Nabeul-Hammamet e Monastir-Skanes.



La Tunisia punta a raggiungere quota 9 milioni di ingressi turistici nel 2019, contro gli 8 milioni del 2018. (ANSAmed).