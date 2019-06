Marocco, ecco l'app per scegliere la spiaggia meno inquinata 'Iplages' fornisce dati su situazione aria e acqua per 169 lidi

(ANSAmed) - RABAT, 26 GIU - Un'app per sapere se la spiaggia è pulita e l'acqua non inquinata. 'Iplages' informa i marocchini sul litorale migliore per prendere il sole e fare il bagno.



Aggiornata ogni 15 giorni, consente di localizzare la spiaggia di prossimità che incrocia i migliori dati sull'inquinamento.



L'operazione di trasparenza aperta al grande pubblico è stata annunciata dalla segretaria di Stato Nezha El Ouadi, che si occupa di sostenibilità.



Sviluppata dai laboratori nazionali di studi e sorveglianza dell'inquinamento, 'Iplages' informa i cittadini sulla qualità dell'acqua, sui servizi e sulle strutture disponibili in spiaggia. Sono 451 le stazioni di controllo per l'inquinamento dell'aria, suddivise su 169 lidi. Per quanto riguarda l'acqua, sono sotto controllo 45 stazioni balneari ripartite sulle 9 regioni costiere, e di queste 20 si affacciano sul Mediterraneo.



Tutti i dati sono comunque disponibili anche sul sito della segreteria di stato.(ANSAmed).