Turismo, è il Marocco il paese più competitivo del Maghreb

RABAT - Il Marocco è il paese più competitivo del Maghreb per quanto riguarda il turismo. La classifica a tema del World Economic Forum piazza Rabat al 66mo posto assoluto, includendolo nell'area Medioriente e Nord Africa (MENA). Davanti, a grande distanza (33mo in classifica) ci sono Emirati arabi uniti, Qatar (51), Israele (57), Oman (58), Barhain (64) ed Egitto (65).



Nella classifica generale dell'indice di competitività per viaggi e turismo (TTCI), il Marocco arriva immediatamente dopo, con un punteggio di 3,9 superiore alla media nella regione MENA.



Nel complesso sono 140 le economie messe a confronto, con un'analisi comparata di fattori e politiche, che incrocia tra l'altro infrastrutture, investimenti, sostenibilità e risorse culturali e naturali. La testa di classifica con 5,4 spetta a Spagna, Francia e Germania. Il balzo in avanti del Marocco, che dal 2017 ha guadagnato una posizione di lista, dipende principalmente dal fatto che il governo negli ultimi due anni ha definito il turismo una priorità in tema di investimenti, dalla disponibilità di dati e dall'impegno nel marketing. Le risorse naturali e la stabilità politica hanno fatto il resto.