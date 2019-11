Turismo, cultura, gastronomia, il trio vincente italiano

(ANSAmed) - PIANO DI SORRENTO (NAPOLI), 25 NOV - Nessun Paese può vantare un'offerta che combina turismo, cultura e gastronomia come quella italiana, e questo tesoro - che dà un importante contributo al Pil - dev'essere continuamente valorizzato e comunicato all'estero. In particolare in un'epoca in cui prende sempre più il sopravvento il turismo 'esperienziale', nel quale la cucina ha un ruolo decisivo. Sono queste alcune delle riflessioni emerse dal quarto Forum turismo e Cultura tenutosi a Villa Fondi e organizzato dalla Fondazione Biagio Agnes. Un evento che è stato accompagnato da degustazioni e visite per addetti ai lavori a Sorrento e dintorni, una zona di bellezze ed accoglienza straordinarie, capace di attirare milioni di visitatori ogni anno.



Ne hanno parlato nel corso dell'affollato incontro (moltissimi i ragazzi del locale istituto alberghiero) Fabrizio Raimondi, responsabile relazioni esterne del consorzio del parmigiano reggiano; Roberta Rocca, dirigente del ministero dei Beni e delle attività culturali; Manuela Soressi, giornalista specializzata in gastronomia; Claudia Sorlini, membro del consiglio direttivo del Touring Club Italiano e Mariagrazia Villa, docente universitaria dello Iusve. A moderare la giornalista e conduttrice Rai, Monica Marangoni. Grande soddisfazione è stata espressa da Simona Agnes, presidente della Fondazione, che ha sottolineato "oltre che la professionalità, l'impegno e la passione" di tutti coloro che hanno contribuito all'evento, dalla Regione Campania alle amministrazioni comunali di Sorrento e di Piano di Sorrento.



Affiancata dai sindaci di Sorrento, Giuseppe Cuomo, e di Piano, Vincenzo Iaccarino, ha quindi consegnato il "Premio Virgo Turismo e Cultura 2019" a Elisa Isoardi, conduttrice della Prova del Cuoco su Rai 1 e allo chef del Grand hotel Excelsior Vittoria, Antonino Montefusco. (ANSAmed).