Turismo: a Milano la Grecia come destinazione congressuale

ROMA - L' Ente Ellenico per il Turismo, in collaborazione con Ediman, organizza a Milano un appuntamento tra i professionisti del turismo congressuale per raccontare le eccellenze e le location Mice (l'acronimo indica i viaggi legati a convegni, fiere, eventi, congressi e i viaggi di incentivazione per i dipendenti di un'azienda) in Grecia.

Il workshop si terrà giovedì 12 dicembre dalle ore 17 alle ore 22 presso lo spazio Edit Milan. L' obiettivo del workshop è di mettere in contatto i principali attori greci del turismo congressuale, quali istituzioni, alberghi, aziende specializzate nella valorizzazione delle destinazioni, con professionisti del settore in Italia. Si tratta di un incontro tra le eccellenze della domanda italiana e dell'offerta greca del settore Mice.

All' evento interverrà il segretario generale dell'Ente Ellenico per il Turismo, Dimitris Fragakis.